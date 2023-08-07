"Волосы у моей женщины - не ок": Остапчук попытался оправдаться за скандальную фразу, но оконфузился еще больше

Артист заявил, что не считает это сексизмом

38-летний украинский телеведущий Владимир Остапчук, который сейчас вместе с возлюбленной находится в испанской Валенсии, угодил в новый скандал, связанный с женской внешностью. Вместе с Позитивом и блогером Богданом Буше он поделился мнением, относительно волос на теле девушек. И их высказывания вызвали волну возмущения в сети.

На своей Instagram-странице артист попытался оправдаться за свои слова, заявив, что не считает, что сделал сексисткое заявление, а лишь поделился собственным мнением и личными предпочтениями.

В новой публикации Владимир Остапчук написал, что мужчина имеет право говорить, что ему нравятся бритые по всюду девушки и это является личным предпочтением, а не сексизмом до тех пор, пока он не сказал, что женщина — не женщина, если она не побрита. Но в беседе с другими знаменитостями он такого не сказал. Артист подчеркнул, что ему нравятся гладко выбритые ноги, но это не значит, что все должны так бриться.

"Волоссы на теле женщины — ок. Волоссы на теле моей жинщины — не ок. Но я не о том, что она должна быть идеально побритой, потому что она не робот, а человек", — написал телеведущий.

Остапчук оправдался за слова о небритых девушках

Также он сказал, что ни один из участников беседы не сказал о том, что наличие или отсутствие волос на теле женщины определяет ее как женщину или ее привлекательность для всех мужчин.

Однако такое объяснение не сильно удовлетворило женскую половину, многие пользователи в сети написали в комментариях, что своим постом он "закопал себя еще глубже" и точно с такой репутацией никогда не будет мужчиной "10 из 10".

реакция подписчиков на слова Остапчука

реакция подписчиков на слова Остапчука

реакция подписчиков на слова Остапчука

Отметим, что хейт в сторону Остапчука, Позитива и Богдана Буше начался после того, как в сети вышел выпуск нового шоу "Мекнув, спрашивайте" с их участием. Там знаменитости поделились мнением, каких девушек считают "10 из 10". После заявлений о том, что девушки должны быть повсюду бритые, многие фолловеры начали писать, что это оскорбительно и женщины сами вправе решать, что делать со своим телом.

"Телеграф" писал ранее, что Владимир Остапчук избил пьяного парня, который начал оскорблять его возлюбленную Екатерину Полтавскую. Девушка рассказала подробности инцидента.