Остапчук вместе с 23-летней возлюбленной Полтавской выехали в Испанию (фото)

38-летний шоумен назвал причину своего выезда из Украины

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе со своей 23-летней возлюбленной Екатериной Полтавской уехал из Украины в солнечную Испанию.

Пара сообщила своим подписчикам в Инстаграме, что отправилась в солнечную Валенсию в Испанию. Блогерша с шоуменом рассказали, что за границей им нужно закупить кое-что, вероятно, для украинских военных, из недавнего сбора средств.

Также Остапчук отправился в Испанию еще и с целью провести благотворительное мероприятие с послами, но встречу, которая должна была пройти 4 августа, перенесли на позже (11 августа). Эту паузу шоумен решил заполнить, запланировав провести благотворительный стендап в Барселоне. Сейчас идут поиски локации.

"В Торонто в мае на двух таких стендапах собрал 10 тысяч долларов и приобрел пикап с дроном для ВСУ", — объяснил Владимир.

Напомним, что слухи о романе известного шоумена и блогерши появились только в декабре прошлого года. Ранее Остапчук намекнул с любимой, что они узаконили свои отношения, но официальных комментариев по поводу нового статуса никто с пары не давал. Раньше мы писали об избиении Остапчуком пьяного парня, который начал оскорблять Екатерину Полтавскую.