Блогерша Катерина Полтавская знает, что такое защита любимого мужчины

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук подрался с нахалами, которые намерились оскорбить его девушку, блогершу Катерину Полтавскую, которая в этом месяце отпраздновала свое 23-летие.

Девушка, младше за шоумена на 16 лет, написала об неприятном инциденте в сторис Инстаграма.

Полтавская выложила скрин переписки, в которой рассказала, что поздно вечером после публичного мероприятия они вместе с Владимиром зашли в лифт по пути домой. В этот момент к паре присоединилась компания из пьяных людей, которым на вид было пот 25 лет.

В один момент кто-то из ребят начал оскорблять и хамить Катерине. Ведущий не сдержался и поставил нахала на место: "Вова только что подрался… Один одноклеточный начал оскорблять меня, кричать что-то про маму и замахиваться. Ну и получил пи**ы от Вовы", — написала блогерша.

После этого компания стала извиняться перед Остапчуком и Полтавской, но одна девушка все так же продолжала набрасываться на них. Катерина пригрозила ей: "Но я сказала, что челюсть ей сломаю и она закрыла рот".

"Я в общем против таких вещей, но когда обижают твоих близких", — подытожила Катерина Полтавская

Напомним, что слухи о романе известного шоумена и блогерши появились только в декабре прошлого года. Ранее Остапчук намекнул с любимой, что они узаконили свои отношения, но официальных комментариев по поводу нового статуса никто с пары не давал.

Украинский ведущий дважды разведен. В 2019 году Остапчук разошелся с Еленой Войченко, официальные отношения с которой длились около 12 лет, а в 2020-м женился на нотариусе Кристине Горняк, но этот брак также был недолгим — уже через 2 года пара развелась. У ведущего есть двое детей от первой жены: сын Эван и дочь Эмилия.