"Душа моя": Остапчук поздравил с днем рождения на 16 лет младшую любимую (фото)
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Екатерине Полтавской исполнилось 23 года
Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук, недавно попавший в скандал с "тусой" с россиянами, поздравил с днем рождения свою девушку, блогершу Екатерину Полтавскую.
В субботу, 24 июня, любимой шоумена исполнилось 23 года. Пару обсуждают в сети с начала их романа, ведь Остапчук старше Екатерины на 16 лет.
"Душа моя. С Твоим Днем рождения! Люблю", — написал ведущий в Инстаграме. К посту с поздравлением Владимир прикрепил несколько фото с празднования дня рождения своей девушки.
Полтавская провела свой особый день в платье нежно-розового цвета с круглым разрезом на животе. Шоумен был одет в белую рубашку и коричневые брюки. Фотографии у влюбленных получились очень романтичными и светлыми. На них Владимир нежно обнимает Екатерину.
Ранее "Телеграф" сообщал о разводе экс-телеведущего Даниэля Салема. Ранее мужчина, который сейчас является военнослужащим ВСУ, заявлял, что мечтает удочерить ребенка, потерявшего родителей во время войны.
Об усыновлении заявили и супруги Мирошниченко — Тимур и Инна. Недавно телеведущий показал приемного сына из детдома.