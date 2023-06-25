"Душа моя": Остапчук поздравил с днем рождения на 16 лет младшую любимую (фото)

Екатерине Полтавской исполнилось 23 года

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук, недавно попавший в скандал с "тусой" с россиянами, поздравил с днем рождения свою девушку, блогершу Екатерину Полтавскую.

В субботу, 24 июня, любимой шоумена исполнилось 23 года. Пару обсуждают в сети с начала их романа, ведь Остапчук старше Екатерины на 16 лет.

"Душа моя. С Твоим Днем рождения! Люблю", — написал ведущий в Инстаграме. К посту с поздравлением Владимир прикрепил несколько фото с празднования дня рождения своей девушки.

Полтавская провела свой особый день в платье нежно-розового цвета с круглым разрезом на животе. Шоумен был одет в белую рубашку и коричневые брюки. Фотографии у влюбленных получились очень романтичными и светлыми. На них Владимир нежно обнимает Екатерину.

Ранее "Телеграф" сообщал о разводе экс-телеведущего Даниэля Салема. Ранее мужчина, который сейчас является военнослужащим ВСУ, заявлял, что мечтает удочерить ребенка, потерявшего родителей во время войны.

Об усыновлении заявили и супруги Мирошниченко — Тимур и Инна. Недавно телеведущий показал приемного сына из детдома.