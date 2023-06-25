"Душа моя": Остапчук привітав з днем народження на 16 років молодшу кохану (фото)

Катерині Полтавські виповнилось 23 роки

Відомий український телеведучий Володимир Остапчук, який нещодавно потрапив у скандал з "тусою" з росіянами, привітав з днем народження свою дівчину, блогерку Катерину Полтавську.

В суботу, 24 червня, коханій шоумена виповнилось 23 роки. Пару обговорюють в мережі з початку їхнього роману, адже Остапчук старший за Катерину на 16 років.

"Душа моя. З Твоїм Днем народження! Люблю", — написав ведучий в Інстаграмі. До посту з привітанням Володимир прикріпив декілька фото зі святкування дня народження своєї дівчини.

Полтавська провела свій особливий день в сукні ніжно-рожевого кольору з круглим розрізом на животі. Шоумен був одягнений в білу сорочку та коричневі штани. Світлини у закоханих вийшли дуже романтичними і світлими. На них Володимир ніжно обіймає Катерину.

Раніше "Телеграф" повідомляв про розлучення екстелеведучого Даніеля Салема. Раніше чоловік, який зараз є військовослужбовцем ЗСУ заявляв, що мріє удочерити дитину, яка втратила батьків під час війни.

Про усиновлення заявило і подружжя Мірошниченко — Тімур та Інна. Нещодавно телеведучий показав прийомного сина з дитбудинку.