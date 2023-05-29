"Вже сім’я?": милі фото Остапчука з новою дівчиною викликали суперечки у мережі

Закохана пара просто хотіла порадувати фоловерів, але не всі вони виявилися "добрими"

Український телеведучий Володимир Остапчук дедалі частіше ділиться спільними знімками із новою дівчиною, коханою шоумена Катериною Полтавською. Пара офіційно підтвердила свої стосунки, і попри різницю у віці (Остапчук старший за дівчину на 16 років), чудово живе разом і проводить багато часу за цікавими захопленнями.

У День Києва, який відзначається останньої неділі травня, 38-річний шоумен виклав в Інстаграмі низку милих фото, на яких він із Катериною позує в однакових рожевих футболках. На одному із кадрів закохані навіть цілуються.

"Family look (тобто "Сімейний образ" — ред.)", — підписав пост Володимир. Але реакція у фоловерів пари виявилась неоднозначною.

У той час як одні шанувальники пари в коментарях називають їх красивими, щасливими, і бажають людям спокійного сімейного життя, знайшлися й ті підписники, які негативно висловлюються про різницю у віці. 22-річну Полтавську навіть називають "дитиною".

Є й ті, які щиро здивовані акцентом на слові "родина", адже чутки про роман відомого шоумена та блогерки з’явилися лише у грудні минулого року. Раніше Остапчук натякнув із коханою, що вони узаконили свої стосунки, але офіційних коментарів щодо нового статусу ніхто з пари не давав.

Нагадаємо, що шоумен двічі розлучений. У 2019 році Остапчук розійшовся з Оленою Войченко, офіційні стосунки з якою тривали близько 12 років, а у 2020-му одружився з Христиною Горняк, але цей шлюб також був недовгим — вже через 2 роки пара розлучилася. У ведучого є двоє дітей від першої дружини: син Еван та дочка Емілія.