Нова дівчина Остапчука пошкодила ногу за кордоном: що сталося (фото)

22-річна Катерина Полтавська травмувалась у Братиславі

Нова кохана відомого українського телеведучого Володимира Остапчука, 22-річна блогерка Катерина Полтавська травмувалась в Братиславі — столиці Словаччини, куди пара відправилась заради участі в благодійних заходах в підтримку воюючої України.

На днях з дівчиною сталася неприємна ситуація, коли вона стала повз бордюр. Про це Катерина розповіла в сторіс Інстаграму. "Із новин: мінус нога", — написала дівчина в соцмережі.

Додамо, що сам шоумен не розгубився і допоміг Катерині із домашньою перев'язкою. "Вова Остапчук, а Ви точно лікар?", — пожартувала Полтавська.

Також Катерина зазначає, що в лікарні вони ще не були. За словами Полтавської, Остапчук цілу ніч "гуглив" про різні види травм і зранку пішов до аптеки.

Нагадаємо, що про нові романтичні стосунки шоумена Володимира Остапчука стало відомо у грудні 2022 року. Тоді поповзли чутки, що пара снідає разом і прикрашає одну на двох новорічну ялинку. Тільки у квітні цього року Остапчук підтвердив, що зустрічається з Катериною Полтавською, яка на 16 років молодша за нього.

Раніше 38-річний Остапчук натякнув із коханою, що вони офіційно узаконили свої стосунки, але офіційних коментарів щодо нового статусу ніхто з пари не надавав.