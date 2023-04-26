Новая девушка Остапчука повредила ногу за границей: что произошло (фото)

22-летняя Екатерина Полтавская травмировалась в Братиславе

Новая возлюбленная известного украинского телеведущего Владимира Остапчука, 22-летняя блогерша Екатерина Полтавская травмировалась в Братиславе — столице Словакии, куда пара отправилась ради участия в благотворительных мероприятиях в поддержку воюющей Украины.

На днях с девушкой произошла неприятная ситуация, когда она встала мимо бордюра. Об этом Екатерина рассказала в сторис Инстаграма. "Из новостей: минус нога", — написала девушка в соцсети.

Добавим, что сам шоумен не растерялся и помог Екатерине с домашней перевязкой. "Вова Остапчук, а Вы точно врач?", — пошутила Полтавская.

Также Екатерина отмечает, что в больнице они еще не были. По словам Полтавской, Остапчук всю ночь "гуглил" о разных видах травм и утром пошел в аптеку.

Напомним, что о новых романтических отношениях шоумена Владимира Остапчука стало известно в декабре 2022 года. Тогда поползли слухи, что пара завтракает вместе и украшает одну на двоих новогоднюю елку. Только в апреле этого года Остапчук подтвердил, что встречается с Екатериной Полтавской, которая на 16 лет младше его.

Ранее 38-летний Остапчук намекнул с любимой, что они официально узаконили свои отношения, но официальных комментариев по поводу нового статуса никто с пары не предоставлял.