"Уже семья?": милые фото Остапчука с новой девушкой вызвали споры в сети

Влюбленная пара просто хотела порадовать фолловеров, но не все они оказались "добрыми"

Украинский телеведущий Владимир Остапчук все чаще делится совместными снимками с новой девушкой, возлюбленной шоумена Катериной Полтавской. Пара официально подтвердила свои отношения, и несмотря на разницу в возрасте (Остапчук старше девушки на 16 лет), прекрасно живет вместе и проводит много времени за интересными увлечениями.

В День Киева, который отмечается в последнее воскресение мая, 38-летний шоумен выложил в Инстаграме ряд милых фото, на которых он с Катериной позирует в одинаковых розовых футболках. На одном из кадров влюбленные даже целуются.

"Family look (то есть "Семейный образ" — ред.)", — подписал пост Владимир. Но реакция у фолловеров пары оказалась неоднозначной.

В то время как одни поклонники пары в комментариях называют их красивыми, счастливыми, и желают людям спокойной семейной жизни, нашлись и те подписчики, которые негативно высказываются о разнице в возрасте. 22-летнюю Полтавскую даже называют "ребенком".

Есть и те, которые искренне удивленны акцентом на слове "семья", ведь слухи о романе известного шоумена и блогерши появились только в декабре прошлого года. Ранее Остапчук намекнул с любимой, что они узаконили свои отношения, но официальных комментариев по поводу нового статуса никто с пары не давал.

Напомним, что шоумен дважды разведен. В 2019 году Остапчук разошелся с Еленой Войченко, официальные отношения с которой длились около 12 лет, а в 2020-м женился на Кристине Горняк, но этот брак также был недолгим — уже через 2 года пара развелась. У ведущего есть двое детей от первой жены: сын Эван и дочь Эмилия.