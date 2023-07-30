"Отримав пи**и від Вови": ведучий Остапчук поставив задиру на місце та захистив кохану (фото)
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Блогерка Катерина Полтавська знає, що таке захист коханого чоловіка
Відомий український телеведучий Володимир Остапчук побився з нахабниками, які мали намір образити його дівчину, блогерку Катерину Полтавську, яка цього місяця відсвяткувала своє 23-річчя.
Дівчина, молодша за шоумена на 16 років, написала про неприємний інцидент у сторіс Інстаграму.
Полтавська виклала скрін листування, в якому розповіла, що пізно ввечері після публічного заходу вони разом із Володимиром зайшли в ліфт дорогою додому. У цей момент до пари приєдналася компанія з п’яних людей, яким на вигляд було 25 років.
В один момент хтось із хлопців почав ображати та хамити Катерині. Ведучий не стримався і поставив нахабника на місце: "Вова щойно побився… Один одноклітинний почав ображати мене, кричати щось про маму і замахуватися. Ну і отримав пи**и від Вови", — написала блогерка.
Після цього компанія почала перепрошувати перед Остапчуком та Полтавською, але одна дівчина так само продовжувала накидатися на них. Катерина пригрозила їй: "Але я сказала, що щелепу їй зламаю і вона закрила рот".
Нагадаємо, що чутки про роман відомого шоумена та блогерки з’явилися лише у грудні минулого року. Раніше Остапчук натякнув із коханою, що вони узаконили свої стосунки, але офіційних коментарів щодо нового статусу ніхто з пари не давав.
Український ведучий двічі розлучений. 2019 року Остапчук розійшовся з Оленою Войченко, офіційні стосунки з якою тривали близько 12 років, а 2020-го одружився з нотаріусом Христиною Горняк, але цей шлюб також був недовгим — вже через 2 роки пара розлучилася. У ведучого є двоє дітей від першої дружини: син Еван та дочка Емілія.