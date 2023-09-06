Де зараз Дмитро Ступка: життя актора у США, головні скандали, розлучення та новий роман

Актор ділиться у соцмережах знімками з донькою, про повернення в Україну не каже

Український актор, продюсер, ведучий Дмитро Ступка, онук легендарного Богдана Ступки, під час повномасштабної російсько-української війни мешкає у США. Там же залишається його ексдружина Поліна Лагунова з їхньою спільною дочкою

Де зараз Дмитро Ступка, коли і як виїхав із країни, чим займається за кордоном та з ким зустрічається після розлучення – докладніше у нашому матеріалі. Актор нерідко ділиться знімками у соцмережах та показує своє життя.

Коли виїхав із України

Дмитро Ступка неодноразово заявляв, що виїхав з України до США до повномасштабного вторгнення росії восени 2021 року. Зіркова сім’я планувала перезимувати в Америці та не виключала, що залишиться у Штатах на ПМП.

Однак у березні 2022 року туристичний період перебування чоловіка в країні закінчувався, як він розповів в інтерв’ю "24 каналу". 23 лютого 2023 року Ступка був у літаку на шляху до України. У момент пересадки в Стамбулі стало відомо про те, що росія відкрито напала на українські міста.

Відповідь Дмитра Ступки про те, як виїхав з України

"Коли прилетів до Стамбула, то вже не міг летіти додому, небо було закрите": згадує Дмитро. Якийсь час актор перебував у Туреччині, потім перебрався до Варшави, де долучився до роботи "Благодійного фонду Богдана Ступки", пізніше опинився в Німеччині й Італії. Надалі прийняв рішення повертатися до США, щоб бути ближчим до дочки. В умовах війни та перебування в країні дружини з дитиною українця пустили всупереч тому, що його туристична віза закінчилася.

Розлучення з Логуновою

Вже під час повномасштабної війни стало відомо, що Дмитро Ступка розійшовся із дружиною. Нагадаємо, весілля актора з білоруською моделлю Поліною Логуновою відбулося 2016 року. За рік у них народилася дочка Богдана.

Весною минулого року з’явилася новина про розлучення. Виявилося, що пара не мешкає разом ще з Нового року (2022-го). Логунова зустріла нове кохання – американця. Заради доньки колишні кохані підтримують спілкування.

Новий роман

Нещодавно стало відомо про те, що серце Дмитра Ступки знову зайняте. Обранкою актора стала співачка Юлія Барабанова, яка виступає під сценічним псевдонімом Barabanovа. Дівчина має двох синів від попередніх стосунків.

Чим займається у США

У соціальних мережах Дмитро Ступка публікує фото з геолокаціями Каліфорнія, Флорида, Майамі, Нью-Йорк… На сторінці у Instagram багато фотографій із донькою Богданою.

Ділиться актор і відео з красивими краєвидами на океан, знімає відпочинок на пляжі, поїздки нічним містом. Деякі з роликів доповнені російськомовними треками. За розваги під час війни Ступці нерідко "прилітало" у соціальних мережах.

Потрапив він під хвилю критики і в свій день народження 6 вересня 2023 року. Актор розмістив фото з ресторану, де сидить за столом із келихом та морепродуктами. Такий "бенкет" багато коментаторів сприйняли негативно.

Крім того, Ступка публікує інформацію про участь у благодійних заходах, які проводять в американських містах на підтримку України. Українець веде концерти й аукціони, де збирають кошти для допомоги українській армії і на гуманітарні проєкти.

Реакція на ДТП батька

Поки Дмитро Ступка живе у США, його батько, актор Остап Ступка потрапив у скандальну ДТП. У квітні 2023 року знаменитість врізався у припарковане авто, перебуваючи в нетверезому стані. На щастя, обійшлося без загиблих. Правоохоронці взяли чоловіка під домашній арешт, на засіданні суду той визнав свою провину в скоєному та розкаявся. Дмитро Ступка у соцмережах при нагоді захищає батька, наголошуючи, "що ніхто не залишився інвалідом".

Реакція Дмитра Ступки на ДТП із його батьком

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Америці під час війни рф та України живе хореограф Влад Яма з дружиною й сином. Українець уже знайшов нове місце роботи в Майамі.