"Хорошо, когда есть пропуск": блогерша похвасталась ночной ездой по Киеву и нарвалась на хейт в сети (видео)

Спустя сутки после своего видео девушка заявила, что ничего подобного не было

Некая Анна Краснова, которая позиционирует себя как украинский блогер, попала в скандал. Девушка рассекала по Киеву в комендантский час и похвасталась, что у нее есть пропуск.

Видео девушка опубликовала в своем Instagram. Правда позже она записала видеобращение в котором опровергла свои же слова.

Так, Анна опубликовала в stories фото, как едет за рулем в 01:39 по шоссе М05 Киев — Одесса под песню российской певицы Ханны. Девушка сделала подпись к видео с фразой: "Хорошо, когда есть пропуск и можно кататься по ночам".

Однако после этого на нее обрушилась волна хейта и блогерша поспешила оправдаться. Она заявила, что подписчики с "пустыми головами" не так ее поняли. Ездила она не ночью во время комендантского часа, а просто вечером.

"Я вчера опубликовала видео, где еду за рулем вечером и написала, "хорошо, когда есть пропуск и можно кататьс ночью", но ваши пустые головы, которые мыслят узко, перекрутили информацию. У меня нет пропуска и никогда не было. Я не езжу ночью, это видео снято вечером", — уверяет девушка.

Известно, что в прошлом Анна Краснова была замечена за вождением в нетрезвом виде и на нее был составлен админпротокол.

Кем работает девушка неизвестно. В своем Instagram она постит фото достаточно откровенного характера: в белье, а иногда и вовсе топлес, прикрывая интимные места. У Красновой есть автомобиль марки Porsche, а также она регулярно получает дорогие подарки от ухажеров: огромные букеты цветов и украшения. Отдыхает блогер в дорогих ресторанах, а в свободное от этого время занимается танцами на пилоне.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что до этого в скандал с пропуском попала жена Виктора Павлика Виктория. Девушка похвасталась, что муж-певец подарил ей пропуск, позволяющий ездить в комендантский час. После волны хейта певец поспешил оправдаться и заявил, что его жена неудачно пошутила.