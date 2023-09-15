Ціна питання – 3-5 тис. доларів: ЗМІ видали список "фондів-ганебників", які допомагають втекти з України

Майже всі ці організації неможливо знайти в інтернеті

В Україні за допомогою системи "Шлях" чоловіки отримують право вільно залишати територію країни під час воєнного стану. Вони набувають статусу водіїв-волонтерів у різних фондах, хоча дуже часто це просто є прикриттям для ухилянтів.

Журналістам програми "Наші гроші" вдалося ідентифікувати імена 2248 чоловіків, які виїхали за кордон за дозволами Львівської ОВА за допомогою системи "Шлях". Йдеться про чоловіків, котрі так і не повернулися назад. Крім того, розслідувачі встановили 372 організації, причетні до їх виїзду.

Під час розслідування журналісти знайшли сотні громадських організацій та благодійних фондів, причетних до незаконного виїзду із країни чоловіків призовного віку.

За інформацією джерела, за таку послугу в Україні на чорному ринку беруть від 3 до 5 тисяч доларів. Таким чином, на схемі з виїздом з України через систему "Шлях" могли заробити десятки мільйонів доларів.

"Рекордсменами" серед таких фондів стали дві організації, які зареєстровані на одній адресі у місті Миколаїв Львівської області. Йдеться про організації "Просвіта" та "Театр Хліб". Вони потрапили до п’ятірки тих, хто отримав найбільше дозволів через систему. За допомогою цих фондів з України втекло майже 200 чоловіків.

Сам антирейтинг виглядає так:

На ситуацію також звернув увагу історик Вахтанґ Кіпіані.

"Назви фондів, які допомогли сцикунам чоловічої статі втекти — вогонь. Шкода тільки, що нікому нічого за це не буде", — написав він.

Цікаво, що в деяких фондах частка чоловіків, що втекли під виглядом волонтерів, близька до 100%. У багатьох число ухилянті наближається до половини всіх випадків з виїздом з України.

У коментарях люди пишуть, що майже всі ці організації неможливо знайти в інтернеті. Загалом українці обурені тим, як за гроші в Україні вирішують такі питання.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні продовжуються облави на військкомів.