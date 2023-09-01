Сховатися не вдасться? Арахамія розповів, що буде з ухилянтами, які виїхали з України

Правоохоронці вже виявляють низку порушень

В Україні триває загальна мобілізація, а на тих чоловіків, які втекли за кордон за "липовими" медичними довідками, може чекати екстрадиція. Покарання світять і тим, хто їх виписував.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону. Він зазначив, що під час перевірки ВЛК і ТЦК та СП правоохоронці вже виявляють низку порушень та фактів корупції.

"Якщо хтось корумпував посадову особу, то згідно з нашим законодавством відповідальність несуть обидві сторони. Тут багато роботи буде у правоохоронних органів, які мають згідно з Кримінально-процесуальним кодексом все це правильно оформити, легалізувати всі ці докази і висувати обвинувачення", — говорить він.

З приводу покарань Арахамія заявив таке:

Для тих, хто виписував довідки, "будуть нести відповідальність згідно законам за дачу хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації".

Для ухилянтів "Є питання важливе, яким чином притягати людей, які вже виїхали вже. До них дотягнутися прямо зараз у правоохоронців немає можливості, але згідно з чинним Кримінально-процесуальним кодексом у нас зараз дуже посилились напрямок міжнародно-правової допомоги і в будь-якої фактично (окрім Росії) країні світу наші правоохоронні органи можуть прийти і зробити запити на екстрадицію таких людей, і привезти їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли і чим в Україні закінчиться масштабна перевірка військкоматів та ВЛК.