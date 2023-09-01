Спрятаться не получится? Арахамия рассказал, что будет с уклонистами, выехавшими из Украины

Правоохранители уже выявляют ряд нарушений

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а тех мужчин, которые сбежали за границу по "липовым" медсправкам может ждать экстрадиция. Наказания светят и тем, кто их выписывал.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона. Он отметил, что во время проверки ВВК и ТЦК и СП правоохранители уже выявляют ряд нарушений и фактов коррупции.

"Если кто-то коррумпировал должностное лицо, то согласно нашему законодательству ответственность несут обе стороны. Здесь много работы будет у правоохранительных органов, которые должны согласно Уголовно-процессуальному кодексу все это правильно оформить, легализовать все эти доказательства и выдвигать обвинения", — говорит он.

По поводу наказаний Арахамия заявил следующее:

Для тех, кто выписывал справки "будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации".

Для уклонистов "Есть вопрос важный, каким образом привлекать уже выехавших людей. До них дотянуться прямо сейчас у правоохранителей нет возможности, но согласно действующему Уголовно-процессуальному кодексу у нас сейчас очень усилилось направление международно-правовой помощи и у любой фактически (кроме россии) стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей, и привезти их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность".

Напомним, ранее мы писали о том, когда и чем в Украине закончится масштабная проверка военкоматов и ВВК.