Законы - не законы, указы - не указы: в Украине суд весьма необычно оправдал уклониста

Решение суда поместилось на 35 страницах

В Полтавской области судили мужчину по подозрении в уклонении от мобилизации. Украинец получил несколько повесток, но суд признал его невиновным и весьма необычно обосновал свое решение.

Так, согласно данным из реестра судебных решений (ЕГРСР), житель Донецкой области, который подлежит призыву по мобилизации и, согласно выводам ВВК, пригоден к службе, в январе 2023 года получил повестку для отправки в армию. Впрочем, когда он так и не явился по ней, мужчине была вручена повторная повестка. Она также была безрезультатной для военкомата. Правоохранители посчитали, что фигурант действовал с прямым умыслом, чтобы избежать мобилизации и подали в суд на него. Однако, своим решением судья оправдал мужчину.

Все решение суда поместилось на 35 страницах, но вкратце аргументы суда звучат следующим образом:

"Положение о территориальных центрах комплектации и социальной поддержки" говорится о комплектовании личного состава территориальных центров комплектации и социальной поддержки, а не Вооруженных Сил Украины, а Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Положения о прохождении гражданами Украины военной службы ВСУ, утвержденного Указом Президента Украины, предоставляет правовое основание для такого комплектования и никоим образом не касается комплектования Вооруженных Сил Украины, а потому не дают работникам и государственным служащим территориального центра комплектования и социальной поддержки полномочий комплектовать Вооруженные Силы Украины военнослужащими, а только соответственно законодательства о труде, по трудовому договору (контракту), который должен быть волевым решением такого наемного работника. Принуждение к трудовому договору является формой рабства"

"Требование передать имущественные права на персональные данные… являются незаконными, являются принуждением к обязательствам, вымогательствам, мошенническим действиям с целью завладения чужим имуществом".

"Гербовая печать Президента Украины используется для заверения подписи Президента Украины на грамотах, удостоверениях к президентским знакам отличия и почетных званий Украины, а также на посланиях Президента главам других государств. Суд обращает внимание, что о законах речь не идет.

Таким образом, можно сделать вывод, что так называемые "Законы Украины" и УКАЗЫ Президента, в том числе "Закон Украины "Про мобилизационную подготовку и мобилизации.", "Закон Украины "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине", "УКАЗ Президента "О введении военного положения в Украине", "УКАЗ Президента Украины "Об использовании Вооруженных Сил Украины и других военных формирований", которые легитимизируются под видом законов, являются авторскими произведениями, не имеют конституционной основы, не являются законами по существу, не являются обязательными для исполнения народом, являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по государственному управлению. Эти "нормативные акты" имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством".

Напомним, ранее мы писали о том, что Данилов ответил, ждать ли украинцам усиление мобилизации.