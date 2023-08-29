Закони – не закони, укази – не укази: в Україні суд дуже незвично виправдав ухилянта

Рішення суду розмістилося на 35 сторінках

На Полтавщині судили чоловіка за підозрою в ухиленні від мобілізації. Українець отримав кілька повісток, але суд визнав його невинним і незвично обґрунтував своє рішення.

Так, згідно з даними з реєстру судових рішень (ЄДРСР), мешканець Донецької області, який підлягає призову по мобілізації та, згідно з висновками ВЛК, придатний до служби, у січні 2023 року отримав повістку для відправки до армії. Втім, коли він так і не з’явився по ній, чоловікові було вручено повторну повістку. Вона також була безрезультатною для військкомату. Правоохоронці вважали, що фігурант діяв із прямим умислом, щоб уникнути мобілізації та подали до суду на нього. Проте своїм рішенням суддя виправдав чоловіка.

Все рішення суду помістилося на 35 сторінках, але коротко аргументи суду звучать так:

"Положенні про територіальні центри комплектації та соціальної підтримки" ідеться про комплектування особового складу територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки, а не Збройних Сил України, а Закон України "Про військовий обов`язок і військову службу" та Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженого Указом Президента України надає правову підставу для такого комплектування і жодним чином не стосується комплектування Збройних Сил України, а тому не дають працівникам та державним службовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки повноважень комплектувати Збройні Сили України військовослужбовцями, а лише відповідно законодавства про працю, за трудовим договором (контрактом), що має бути вольовим рішенням такого найманого працівника. Примус до трудового контракту є формою рабства"

"Вимога передати майнові права на персональні дані… є незаконними, є примусом до зобов’язань, здирств, шахрайських дій з метою заволодіння чужим майном".

"Гербова печатка Президента України використовується для засвідчення підпису Президента України на грамотах, посвідченнях до президентських відзнак та почесних звань України, а також на посланнях Президента главам інших держав. Суд звертає увагу, що Про закони мова не йдеться.

Таким чином,можна зробити висновок,що так звані "Закони України" та УКАЗИ Президента,в томучислі "ЗаконУкраїни "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"","Закон України"Про затвердження Указу Президента України "Провведення воєнного стану в Україні"","УКАЗ Президента"Про введеннявоєнного станув Україні"","УКАЗ ПрезидентаУкраїни "Провикористання ЗбройнихСил Українита іншихвійськових формувань""які легітимізуються під виглядом законів є авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов`язковими для виконання народом, є офертами від суб`єкта, що надає послуги з державного управління. Ці "нормативні акти" мають статус таких, що застосовуються, а не являються легальним діючим законодавством"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Данилов відповів, чи чекати на українців посилення мобілізації.