Данілов відповів, чи чекати українцям посилення мобілізації

Мобілізація в нашій країні відбувається з першого дня вторгнення

В Україні не змінюватимуть правила проведення мобілізації, оскільки вони й так дозволяють закликати стільки військовозобов’язаних, скільки необхідно.

Як розповів в ефірі "Українського радіо" секретар РНБО Олексій Данілов, це не виключає того, що додатковий призов до армії все ж таки будуть проводити.

Він нагадав, що наша країна розпочала загальну мобілізацію 24 лютого 2022 року, коли було ухвалено всі рішення та проголосовано всі нормативно-правові акти.

"У нас жодного дня мобілізація не припинялася, але вона відбувається з урахуванням необхідності у хлопцях та дівчатах, яких треба призвати для виконання тих чи інших завдань, ми спокійно робимо цю справу", — зазначив Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що в Україні відпрацювали далеко не перший етап мобілізації, а тому роздмухувати якийсь шум щодо посилення її правил явно не варто.

Втім, чиновник все ж таки не виключив проведення додаткового призову до лав ЗСУ, оскільки відповідне звернення надходило від військовослужбовців. Однак навіть у цьому випадку будь-якого виходу за межі вже існуючих правил мобілізації не буде.

Данилов додав, що Україна ніколи не перевищувала встановлені межі мобілізації.

"Більш того, ми жодного місяця не виходили на ті показники, які стверджували", — додав він, зазначивши, що військові зазвичай беруть лише кількість людей, достатню для виконання завдань.

Як повідомлялося раніше, напередодні глава ГУР МОУ Кирило Буданов повідомив, що у росії розглядають можливість додатково призвати 450 тисяч осіб для компенсації втрат на фронті.