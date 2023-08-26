Данилов ответил, ждать ли украинцам усиление мобилизации

Мобилизация в нашей стране идет с первого дня вторжения

В Украине не станут изменять правила проведения мобилизации, поскольку они и так позволяют призвать столько военнообязанных, сколько необходимо.

Как рассказал в эфире "Украинского радио" секретарь СНБО Алексей Данилов, это не исключает того, что дополнительный призыв в армию все же будут проводить.

Он напомнил, что наша страна начала всеобщую мобилизацию 24 февраля 2022 года, когда были приняты все решения и проголосованы все нормативно-правовые акты.

"У нас ни одного дня мобилизация не прекращалась, но она происходит с учетом необходимости в ребятах и девушках, которых надо призвать для выполнения тех или иных задач, мы спокойно делаем это дело", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что в Украине отработали далеко не первый этап мобилизации, а потому раздувать какой-то шум относительно ужесточения ее правил явно не стоит.

Впрочем, чиновник все же не исключил проведения дополнительного призыва в ряды ВСУ, так как соответствующее обращение поступало от военнослужащих. Однако даже в этом случае какого-либо выхода за рамки уже существующих правил мобилизации не будет.

Данилов добавил, что Украина никогда не пресекала установленные пределы мобилизации.

"Более того, мы ни одного месяца не выходили на те показатели, которые утверждали", — добавил он, отметив, что военные обычно берут лишь количество людей, достаточное для выполнения задач.

Как сообщалось ранее, накануне глава ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщил, что в россии рассматривают возможность дополнительно призвать 450 тысяч человек для компенсации потерь на фронте.