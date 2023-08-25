Тревожная цифра: Буданов рассказал, сколько еще войск россия хочет отправить в Украину

Каждый месяц в рф мобилизуют от 20 до 22 тысяч человек

Мобилизация в россии для восполнения больших потерь на фронте в Украине, которые несет оккупационная армия рф, не прекращалась. Сейчас там рассматривают возможность дополнительно призвать 450 тысяч человек.

Такую информацию сообщил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью проекту "Радио Свобода Крым". По его словам в россии практикуют скрытую мобилизацию.

"Мобилизация в российской федерации ни разу не прекращалась. То, что прошлой осенью призвали около 350 тысяч суммарно, немного меньше, но близко, все как-то так считают, что призвали и все. Нет. Призыв идет каждый месяц. Называется "скрытая мобилизация". Есть такой термин. От 20 до 22 тысяч ежемесячно призывается по мобилизации. Сейчас они рассматривают вариант, это еще не решенный до конца вопрос, по призыву дополнительно 450 тысяч", – рассказал он.

Буданов обратил внимание на несоответствие заявлений и действий российских властей. В то время как они заявляют, что потери их армии в Украине якобы незначительны, проводится масштабная мобилизация.

"Само по себе это наводит на следующий вопрос: а зачем такое количество, если потери, как говорится, мизерны? Ну вот вы и увидите, что правда где-то посередине будет", – добавил Буданов.

Как сообщал "Телеграф", мобилизация — единственное, что существенно подняло уровень тревожности в российском обществе с тех пор, как их страна начала полномасштабную войну в Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса россиян.