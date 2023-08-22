Не мятеж пригожина и не безумные законы: больше всего россиян беспокоит мобилизация (опрос)

За последние полтора года, с момента полномасштабного вторжения россии в Украину, жители рф больше всего тревожились из-за мобилизации осенью 2022 года. Остальное беспокоило их гораздо меньше.

Об этом пишет "Верстка" основываясь на данных графика тревожности россиян. Он был составлен ФОМ (Фонд "Общественное мнение" — российская организация, занимающаяся проведением социологических исследований).

Другие, казалось, бы резонансные события в рф — неудавшийся бунт ЧВК "Вагнера", атаки беспилотников, не вызывают у россиян особой тревоги. Самый большой пик тревожности пришелся именно на период "частичной мобилизации" в конце сентября 2022 года.

Тогда уровень тревожности поднялся до небывалого показателя — 70%. Об этом свидетельствует график "Настроения окружающих" (в опросе россиян просили ответить, какое настроение преобладает у их близких — спокойное или тревожное).

Кроме этого всплеска, в целом россияне чувствуют себя довольно спокойно. Более того, с марта по апрель и с середины июня по настоящее время количество спокойных людей вообще начало преобладать над тревожными — на 5-10%.

Некоторые подъемы уровня тревожности также наблюдались в феврале 2022 года, когда рф только вторглась в Украину, в октябре, когда произошел первый взрыв Крымского моста, падение ракеты в Польше в декабре (тогда появились опасение, что НАТО объявит войну России).

Последний заметный взлёт тревожных настроений был связан, судя по всему, с атакой беспилотника на Кремль 3 мая. Все что было после этого – принятие ряда законов, связанных с войной и мобилизацией, украинское контрнаступление, даже мятеж евгения пригожина — не отразился на эмоциональном состоянии россиян.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как россияне возмущались, когда недавно впервые с 23 марта 2022 года рубль пересек психологический рубеж 100 за доллар. Кто-то возмущался, а кто-то даже решил высказать президенту владимиру путину, что он о нем думает.