Российский триколор в опасности: Госдума бьет тревогу

Российские парламентарии считают, что российский флаг дискриминируют даже на территории рф

Председатель комитета Госдумы рф по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подготовили законопроект об изменении регламента поднятия флага рф на всех спортивных соревнованиях в россии. Накануне Свищев обиделся на решение Всемирной федерации керлинга о продлении отстранения российских спортсменов.

Соответствующий комментарий российских депутатов приводит "Матч ТВ". В Госдуме считают, что организаторы массовых соревнований в рф стесняются российского триколора, а потому хотят сделать обязательное поднятие российского флага на всех турнирах.

"Мы настаиваем на том, что нужно обязательно поднимать российский флаг на всех спортивных мероприятиях. Сегодня он может подниматься на мероприятиях, которые проводятся только образовательными организациями. Но у нас большое количество массовых, студенческих, корпоративных соревнований, где флаг не поднимается: марафоны, лыжня россии и тд. Закон не запрещает, но и не обязывает. Почему? Мы что, стесняемся нашего флага?" — заявил Свищев.

Кроме того, российские депутаты отметили, что российский флаг подвергается очевидной дискриминации на международной спортивной арене, а российские атлеты выступают под нейтральным флагом.

"На протяжении длительного времени российский флаг подвергается очевидной дискриминации на международной спортивной арене. Спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом. Но и на территории российской федерации флаг на соревнованиях поднимается в редких случаях. Считаю, что флаг страны должен подниматься на всех спортивных мероприятиях как символ стойкости российских спортсменов", – отметил Слуцкий.

В сети лишь посмеялись над очередным абсурдным законопроектом в рф.

Напомним, Латвия призвала не допускать россиян к Олимпиаде в Париже.

В рф понимают, что могут остаться без Игр, а потому глава кремля владимир путин приказал провести в россии альтернативные Олимпийские игры.