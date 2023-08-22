Російський триколор у небезпеці: Держдума б’є на сполох

Російські парламентарі вважають, що російський прапор дискримінують навіть на території рф

Голова комітету Держдуми росії з фізичної культури й спорту Дмитро Свищев та лідер ЛДПР Леонід Слуцький підготували законопроект про зміну регламенту підняття прапора рф на всіх спортивних змаганнях у росії. Напередодні Свищев образився на рішення Всесвітньої федерації керлінгу про продовження усунення російських спортсменів.

Відповідний коментар російських депутатів наводить "Матч ТВ". У Держдумі вважають, що організатори масових змагань у рф соромляться російського триколору, а тому хочуть зробити обов’язкове підняття російського прапора на всіх турнірах.

"Ми наполягаємо на тому, що потрібно обов’язково підіймати російський прапор на всіх спортивних заходах. Сьогодні він може підійматися на заходах, які проводяться лише освітніми організаціями. Але у нас велика кількість масових, студентських, корпоративних змагань, де прапор не підіймається: марафони, лижня росії й т.д. Закон не забороняє, але й не зобов’язує. Чому? Ми що, соромимося нашого прапора?" — заявив Свищев.

Крім того, російські депутати зазначили, що російський прапор зазнає очевидної дискримінації на міжнародній спортивній арені, а російські атлети виступають під нейтральним прапором.

"Протягом тривалого часу російський прапор піддається очевидній дискримінації на міжнародній спортивній арені. Спортсмени змушені виступати під нейтральним прапором. Але і на території російської федерації прапор на змаганнях підіймається в окремих випадках. Вважаю, що прапор країни має підійматися на всіх спортивних заходах як символ стійкості російських спортсменів", – зазначив Слуцький.

У мережі лише посміялися над черговим абсурдним законопроектом у рф.

Нагадаємо, Латвія закликала не допускати росіян до Олімпіади у Парижі.

У рф розуміють, що можуть залишитися без Ігор, а тому глава кремля володимир путін наказав провести в росії альтернативні Олімпійські ігри.