Его отпустят под залог в 200 тысяч долларов

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что прокурор округа Фултон в Атланте Фэни Уиллис, назначила ему залог в размере 200 тысяч долларов по делу о вмешательстве в выборы, опасается его возможного побега в россию. Эти обвинения экс-главе Белого дома выдвинули на днях.

Об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social. Публикация сделана в шутливой манере.

"Я предполагаю, потому, что она думала, что я улечу далеко, может быть, в россию, россию, россию, делить с Владимиром люкс с золотым куполом, и больше меня никогда никто не увидит и не услышит", — сказано в его посте.

Трамп не уточнил, с каким именно "Владимиром" он собрался делить люкс. Однако можно предположить, что он намекает на президента россии владимира путина.

Как сообщает CNN, Трампа отпустят под залог в 200 тысяч долларов в рамках уголовного дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Таких договоренностей достигли его адвокаты и окружной прокурор округа Фултон.

Отмечается, что с учетом достигнутых договоренностей Трампу, вероятно, не придется присутствовать на слушаниях о мере пресечения, которые пройдут после его формального ареста. Он должен сдаться полиции до 25 августа.

Напомним, обвинения, связанные с попытками упразднить результаты выборов 2020 года кроме самого Трампа, касаются еще 18-и сообщников экс-президента. Трампу предъявлено обвинение по 13 пунктам. Среди них нарушение закона Джорджии о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, сговор с целью фальсификации и подачи ложных документов.

Как сообщал "Телеграф", адвокаты Трампа обратились к федеральному судье в Вашингтоне с просьбой назначить суд над ним на апрель 2026 года. Защита экс-президента хочет, чтобы судебное разбирательство состоялось после выборов президента.