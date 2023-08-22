Ділитиму з Володимиром люкс із золотим куполом: Трамп образився за заставу і дивно пожартував

Його відпустять під заставу у 200 тисяч доларів

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що прокурор округу Фултон в Атланті Фені Вілліс, призначила йому заставу у розмірі 200 тисяч доларів у справі про втручання у вибори, побоюється його можливої втечі до Росії. Ці звинувачення екс-главі Білого дому висунули днями.

Про це Трамп написав на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social. Публікацію зроблено в жартівливій манері.

"Я припускаю, тому, що вона думала, що я втечу далеко, можливо, в росію, росію, росію, ділити з Володимиром люкс із золотим куполом, і більше мене ніколи ніхто не побачить і не почує", — йдеться в його пості.

Трамп не уточнив, із яким саме "Володимиром" він зібрався ділити люкс. Однак можна припустити, що він натякає на президента росії володимира путіна.

Як повідомляє CNN, Трампа відпустять під заставу 200 тисяч доларів у рамках кримінальної справи про втручання у вибори в штаті Джорджія. Таких домовленостей досягли його адвокати та окружний прокурор округу Фултон.

Зазначається, що з урахуванням досягнутих домовленостей Трампу, ймовірно, не доведеться бути присутніми на слуханнях про запобіжний захід, які пройдуть після його формального арешту. Він має здатися поліції до 25 серпня.

Нагадаємо, звинувачення, пов’язані зі спробами скасувати результати виборів 2020 року крім самого Трампа, стосуються ще 18 спільників екс-президента. Трампу висунуто звинувачення за 13 пунктами. Серед них порушення закону Джорджії про боротьбу з рекетом та корупцією, підбурювання до порушення присяги державним службовцям, змова з метою фальсифікації та подання неправдивих документів.

Як повідомляв "Телеграф", адвокати Трампа звернулися до федерального судді у Вашингтоні із проханням призначити суд над ним на квітень 2026 року. Захист екс-президента хоче, щоб судовий розгляд відбувся після виборів президента.