Нет тела - нет дела: в россии придумали новый циничный метод сокрытия потерь в войне

Своих погибших бойцов оккупанты не отправляют домой

Армия рф продолжает нести огромные потери в войне против Украины, но продолжает это скрывать от своих граждан. Чтобы о них не узнали, оккупанты разработали циничный план.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, по данным украинских военных, часть своих погибших бойцов армия россии не отправляет домой, а хоронит прямо в Украине. Для этого во временно оккупированной Чаплинке (Херсонская область) были созданы целые кладбища.

Так, например, за последние дни с морга на Херсонщине туда свезли два грузовика с двухсотыми.

"Тела были захоронены на двух локациях", — говорится в сообщении.

Напомним, что на войне в Украине могли быть ликвидированы до 90% личного состава спецподразделений ГРУ. Это могло стать следствием того, что их отправляли в бой как обычную пехоту. Более того, только под Бахмутом, россия могла потерять десятки тысяч своих военных. При этом министр обороны рф шойгу приводит какие-то невероятные по нелепости данные о российских потерях. А также появляется информация, что в россии запретили публиковать некрологи о погибших в Украине жителях тех или иных регионов страны-агрессора.