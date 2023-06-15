Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец объяснил "Телеграфу", почему кремль всегда скрывает потери военных

Две недели июня на фоне украинского контрнаступления российская пропаганда визжит о якобы небывалых потерях в рядах ВСУ. К теме подвязался даже лично путин, выдав 13 июня фантастические данные о якобы уничтоженных с начала месяца сотнях наших танков и бронемашин. Общее соотношение потерь, по путинским заверениям, 1 к 10 (понятно, что в пользу рф).

Самое забавное, что параллельно с этим министр обороны рф шойгу приводит какие-то невероятные по нелепости данные о российских потерях. А также появляется информация, что в россии запретили публиковать некрологи о погибших в Украине жителях тех или иных регионов страны-агрессора.

Следует понимать, что, помимо собственно логики войны, где традиционно преуменьшают свои потери и преувеличивают потери противника, есть ряд других чисто российских факторов. В следующем году в рф – президентские выборы. Понятное дело, что путин, который надеется до них дожить и править дальше, не хочет пугать свой электорат высокими цифрами потерь в развязанной им войне.

Потери кремль скрывал всегда, это практика еще со времен СССР. Но сейчас это приобрело совершенно маразматичные черты. Когда отрицаются очевидные вещи, когда преследуют тех, кто пытается предать огласке не самые тайные факты.

Интересно, что пригожин, критикующий минобороны за фантастические данные о потерях российской армии (в сторону уменьшения) и украинской (в сторону увеличения), сам врет о потерях вагнеровцев. По его словам, те составляют 10-20 тысяч, а на самом деле речь о как минимум 40 тысячах.

И на фоне накатывающих выборов, и на фоне развернувшейся кампании по привлечению к службе по контракту всплытие истинных данных о потерях – точно не на руку ни минобороны, ни пригожинской ЧВК, ни кремлю.

Между тем на дворе XXI век, многие данные есть в открытом доступе, практически всё можно найти и проверить. Но путинский режим, его пропагандистская армия, довели россиян до такого состояния, что они не хотят ничего анализировать, ничему верить, кроме того, что их страна – самая мощная и непобедимая, что всё всегда "идет по плану", что россия рывком встает с колен.

При этом, даже данные Генштаба ВСУ по потерям россиян (под 218 тысяч "штыков" на утро 15 июня) вряд ли отражают полную картину. И не факт, что мы когда-либо узнаем, сколько представителей оккупационных войск агрессора реально полегло в Украине.

Но даже когда, к примеру, после падения путинского режима, всплывет часть страшной правды, последствий никаких не будет. "Бабы еще нарожают" – это суть российского общества, его так называемых "глубинности" и "культуры". Для основной массы этой нации нет такого болевого порога потерь, который бы заставил очнуться от летаргического сна и имперских грез.