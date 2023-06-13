Не только ради пропаганды: Маляр объяснила, зачем россия врет о потерях Украины

Ни одна сторона раскрывать свои потери в войне не станет

Оккупанты распространяют ложные цифры о потерях Украины в войне не только ради пропаганды, но и для того, чтобы получить более точные цифры от украинской стороны.

Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр в эфире единого марафона украинских новостей.

По ее словам, никакая война не может обойтись без потерь, а любую технику можно уничтожить, однако россияне заведомо предоставляют завышенные цифры, чтобы получить от украинских официальных лиц более точные данные.

"У них сложно с разведкой на нашей территории. И, к примеру, если они говорят, что уничтожили условно 11 танков, то они ждут, что мы "заглотим" этот крючок и подскажем им, сколько на самом деле они уничтожили, уточняя эту информацию", — сказала Маляр.

Она напомнила, что ни одна сторона не станет раскрывать данные о своих потерях, поскольку это является одним из правил войны. Поэтому к любой подобной информации с российской стороны стоит относиться спокойно, поскольку скорее всего это является провокацией.

Как сообщалось ранее, боец 47 механизированной бригады Валерий Маркус эмоционально обратился к украинцам и призвал их не тащить российскую дезинформацию о потерях ВСУ в украинское информационное поле.