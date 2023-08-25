Тривожна цифра: Буданов розповів, скільки ще військ росія хоче відправити в Україну

Щомісяця в рф мобілізують від 20 до 22 тисяч осіб

Мобілізація в росії для поповнення великих втрат на фронті в Україні, які зазнає окупаційна армія рф, не припинялася. Наразі там розглядають можливість додатково призвати 450 тисяч людей.

Про це повідомив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю проекту "Радіо Свобода Крим". За його словами, у росії практикують приховану мобілізацію.

"Мобілізація в Російській Федерації жодного разу не припинялася. Те, що минулої осені призвали біля 350 тисячі сумарно, трошки менше, але близько, всі якось так вважають, що призвали і все. Ні. Призов йде кожного місяця. Називається "прихована мобілізація". Є такий термін. Від 20-ти до 22-ох тисяч щомісяця призивається за мобілізацією. Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, по призову додатково 450 тисяч", – розповів він.

Буданов звернув увагу на невідповідність заяв та дій російської влади. У той час, як вона заявляє, що втрати їхньої армії в Україні нібито незначні, проводиться масштабна мобілізація.

"Саме по собі це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну ось ви й побачите, що правда десь посередині буде", – додав Буданов.

Як повідомляв "Телеграф", мобілізація — єдине, що суттєво підняло рівень тривожності в російському суспільстві відтоді, як їхня країна розпочала повномасштабну війну в Україні. Про це свідчать дані опитування росіян.