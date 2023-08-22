Не заколот пригожина і не божевільні закони: найбільше росіян турбує мобілізація (опитування)

За останні півтора роки, з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну, жителі рф найбільше турбувалися через мобілізацію восени 2022 року. Все інше непокоїло їх набагато менше.

Про це пише "Верстка", ґрунтуючись на даних графіка тривожності росіян. Він був складений ФОМ (Фонд "Громадська думка" — російська організація, що займається проведенням соціологічних досліджень).

Інші, здавалося б, резонансні події в росії — невдалий бунт ПВК "Вагнера", атаки безпілотників, не викликають у росіян особливої тривоги. Найбільший пік тривожності припав саме на період "часткової мобілізації" наприкінці вересня 2022 року.

Тоді рівень тривожності піднявся до небувалого показника – 70%. Про це свідчить графік "Настрою оточуючих" (в опитуванні росіян просили відповісти, який настрій переважає у їхніх близьких — спокійний чи тривожний).

Крім цього сплеску, загалом росіяни почуваються досить спокійно. Щобільше, з березня по квітень і з середини червня до зараз кількість спокійних людей взагалі почала переважати над тривожними — на 5-10%.

Деякі підйоми рівня тривожності також спостерігалися в лютому 2022 року, коли росія тільки вторглася в Україну, в жовтні, коли стався перший вибух Кримського мосту, падіння ракети в Польщі в грудні (тоді з’явилися побоювання, що НАТО оголосить війну рф).

Останній помітний зліт тривожних настроїв був пов’язаний, ймовірно, з атакою безпілотника на Кремль 3 травня. Все що було після цього – ухвалення низки законів, пов’язаних із війною та мобілізацією, український контрнаступ, навіть заколот євгенія пригожина – не позначився на емоційному стані росіян.

Раніше "Телеграф" розповідав, як росіяни обурювалися, коли нещодавно вперше з 23 березня 2022 рубль перетнув психологічний рубіж 100 за долар. Хтось обурювався, а хтось навіть вирішив висловити президентові володимиру путіну, що він про нього думає.