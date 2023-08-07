Немає тіла – немає справи: в росії вигадали новий цинічний метод приховування втрат у війні

Своїх загиблих бійців оккупанти не відправляють додому

Армія рф продовжує нести величезні втрати у війні проти України, але продовжує це приховувати від своїх громадян. Щоби про них не дізналися, окупанти розробили цинічний план.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, за даними українських військових, частину своїх загиблих бійців армія росії не відправляє додому, а ховає прямо в Україні. Для цього в тимчасово окупованій Чаплинці (Херсонська область) були створені цілі цвинтарі.

Так, наприклад, за останні дні з моргу на Херсонщині туди звезли дві вантажівки з двохсотими.

"Тіла були поховані на двох локаціях", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на війні в Україні могло бути ліквідовано до 90% особового складу спецпідрозділів ГРУ. Це могло стати наслідком того, що їх відправляли їх у бій як звичайну піхоту. Більше того, лише під Бахмутом рф могла втратити десятки тисяч своїх військових. При цьому міністр оборони рф шойгу наводить якісь неймовірні через безглуздість дані про російські втрати. А також з’являється інформація, що у росії заборонили публікувати некрологи про загиблих в Україні жителів тих чи інших регіонів країни-агресора.