Ресурсы заканчиваются, но кое-что осталось: Буданов рассказал, как долго россия может держать оборону

Страна-агрессор исчерпала свои запасы, однако еще может продолжать войну

Экономика и военное производство россии вымотано, однако она имеет еще огромное количество людей, с помощью которых страна-агрессор может держать оборону еще длительное время.

Как рассказал в интервью Радио Свобода начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, Украина должна предпринимать активные действия, так как в противном случает россияне могут держать свои позиции "хоть всю жизнь".

"Нет у путина (российского диктатора владимира путина, — ред.) ресурса, кроме человеческого. Больше никакого ресурса нет, экономики нет, военно-промышленного ресурса нет, запасы исчерпаны", — отметил он.

Вместе с тем Буданов добавил, что людей у россии еще много, но это единственное чего ей хватает. Это позволит оккупантам продолжать удерживать свои позиции на оккупированных территориях неограниченное количество времени, в случае если Украина не станет предпринимать каких-то активных действий по их освобождению.

По словам главы ГУР, такое положение дел объясняется тем, что за последние 30 лет после распада СССР россия не занималась пополнением своих военных ресурсов, а потому вошла в войну против Украины "с тем, что есть". Это привело к тому, что уже через полгода россиянам пришлось обращаться за помощью к другим странам, поскольку темпы производства не удовлетворяли потребности военной машины.

Как сообщалось ранее, согласно открытым опросам общественного мнения, больше всего россиян тревожит усиление мобилизации, при том атаки беспилотников, бунт ЧВК "Вагнера" у них особого отклика не вызвали.