Ресурси закінчуються, але дещо залишилося: Буданов розповів, як довго росія може тримати оборону

Країна-агресор вичерпала свої запаси, проте ще може продовжувати війну

Економіка та військове виробництво росії вимотані, проте вона має ще величезну кількість людей, за допомогою яких країна-агресор може тримати оборону ще тривалий час.

Як розповів в інтерв’ю Радіо Свобода начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, Україна має робити активні дії, оскільки інакше росіяни можуть тримати свої позиції "хоч усе життя".

"Немає у путіна (російського диктатора володимира путіна, — ред.) ресурсу, крім людського. Більше ніякого ресурсу немає, економіки немає, військово-промислового ресурсу немає, запаси вичерпані", — зазначив він.

Водночас Буданов додав, що людей у рф ще багато, але це єдине, чого їй вистачає. Це дозволить окупантам продовжувати утримувати свої позиції на окупованих територіях необмежену кількість часу, якщо Україна не буде робити якихось активних дій щодо їх звільнення.

За словами глави ГУР, такий стан справ пояснюється тим, що за останні 30 років після розпаду СРСР росія не займалася поповненням своїх військових ресурсів, а тому увійшла у війну проти України "з тим, що є". Це призвело до того, що вже за пів року росіянам довелося звертатися за допомогою до інших країн, оскільки темпи виробництва не задовольняли потреби військової машини.

Як повідомлялося раніше, згідно з відкритими опитуваннями громадської думки, найбільше росіян турбує посилення мобілізації, при тому атаки безпілотників, бунт ПВК "Вагнера" у них особливого відгуку не викликали.