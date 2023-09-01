Имена уклонистов станут известными: Данилов назвал дату окончания проверки медкомиссий

Тем, кто действительно является непригодным, им нечего бояться

В Украине продолжается масштабная проверка военкоматов и ВВК. Результаты работы правоохранителей по последней будут известны уже через несколько недель.

Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов. По его словам, в настоящий момент силовики устанавливают имена врачей, которые выдавали "липовые" справки, и самих уклонистов.

"Через 2-3 (т.е 7-14 сентября — Ред.) недели мы будем иметь окончательные результаты проверки", — говорит Данилов.

Секретарь СНБО рассказал, что уже сейчас известны случаи, когда люди пользовались возможностью выписывать себе такие документы. При этом, отмечает он, правонарушители в 90% случаев даже не утруждались с придумыванием диагнозов и ставили всем "инвалидам 1-2 группы" один и тот же диагноз.

"Тем, кто действительно является непригодным, им нечего бояться. Будут проверены документы. А если так случилось, что вы были здоровым человеком, а после 24 февраля внезапно начали болеть, то нужно посмотреть, что случилось. Может вам нужна помощь", — говорит Данилов, добавляя, что "сейчас нет публичного "ударения" потому, что речь идет о гражданах (есть определенные процедуры по защите), но если соответствующие органы доказывают вину подозреваемого, то все имена, отчества и фамилии всех этих врачей будут обязательно известны. Вместе с фамилиями тех, кто получил от них такую "помощь".

Напомним, ранее мы писали о том, что после поручения Владимира Зеленского об отправке военкомов на фронт. Треть руководящего состава всех ТЦК в Украине планируют заменить на ветеранов войны.