Зарабатывали на уклонистах миллионы: СБУ провела рейды по военкоматам в разных уголках страны (фото)

Один из фигурантов "заработал" на своей схеме более 11 млн гривен

СБУ задержала еще четырех сотрудников военкоматов и руководителей военных медкомиссий, которые зарабатывали на тех, кто уклоняется от мобилизации. Речь идет о военных чиновниках из Киева, Одессы и Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Эти люди помогали уклонистам избежать призыва и убежать за границу.

"За деньги чиновники предлагали военнообязанным уклониться от мобилизации на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Стоимость таких "услуг" составляла до $10 тыс. США с одного человека. Сумма зависела от сроков решения вопросов и финансовых возможностей клиентов", — рассказали детали в СБУ.

Киев

В столице задержан начальник районного военкомата и глава одной из столичных военно-врачебных комиссий. Они продавали фальшивые медсправки о наличии тяжелых диагнозов. Их "клиенты" использовали справки, чтобы избежать мобилизации и выехать за границу.

СБУ пришла к главе ВЛК

Поддельная справка

Сотрудники СБУ взялись за недобросовестных военных чиновников

Они получали за свою "работу" немалые деньги

Следственные действия

В схемах участвовали медики

Харьковская область

Там задержан руководитель районного военкомата, который "заработал" на потенциальных призывниках более 11 млн гривен. Он втянул в свою схему трех чиновников местной больницы. За взятки они "находили" у военнообязанных "проблемы со здоровьем", которые становились основанием для снятия с военного учета.

Одесса

Киберспециалисты СБУ ликвидировали коррупционную схему, к организации которой причастен секретарь местной военно-врачебной комиссии. В схеме принимали участие адвокат и з Киева, и еще двое сообщников. Они наладили масштабный сбыт фальсифицированных документов о непригодности к военной службе.

Клиентов они подыскивали по всей территории Украины, а затем ставили их на учет в одесский военкомат. Далее этих мужчин "списывали" с военной службы. Секретаря этой военно-врачебной комиссии и ее сообщников задержали, решается вопрос об избрании мер пресечения. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве раскрыли схему незаконного выезда мужчин за границу. Ее организатором оказался глава военно-врачебной комиссии Подольского ТЦК и СП.