Заробляли на ухилянтах мільйони: СБУ провела рейди по військкоматам у різних куточках країни (фото)

Один із фігурантів "заробив" на своїй схемі понад 11 млн гривень

СБУ затримала ще чотирьох співробітників військкоматів та керівників військових медкомісій, які заробляли на тих, хто ухиляється від мобілізації. Йдеться про військових чиновників із Києва, Одеси та Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ. Ці люди допомагали ухилистам уникнути призову та втекти за кордон.

"За гроші чиновники пропонували військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Вартість таких "послуг" становила до $10 тис. США з однієї особи. Сума залежала від термінів вирішення питань та фінансових можливостей клієнтів", — розповіли деталі у СБУ.

Київ

У столиці затримано начальника районного військкомату та голову однієї зі столичних військово-лікарських комісій. Вони продавали фальшиві медичні довідки про наявність важких діагнозів. Їхні "клієнти" використовували довідки, щоб уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

СБУ прийшла до голови ВЛК

Підроблена довідка

Співробітники СБУ взялися за недоброчесних військових чиновників

Вони отримували за свою "роботу" чималі гроші

Слідчі дії

У схемах брали участь медики

Харківська область

Там затримано керівника районного військкомату, який "заробив" на потенційних призовниках понад 11 млн гривень. Він втягнув у свою схему трьох чиновників місцевої лікарні. За хабарі вони "знаходили" у військовозобов’язаних "проблеми зі здоров’ям", які ставали підставою для зняття з військового обліку.

Одеса

Кіберфахівці СБУ ліквідували корупційну схему, до організації якої причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії. У схемі брали участь адвокат і з Києва, і ще двоє спільників. Вони налагодили масштабний збут фальсифікованих документів щодо непридатності до військової служби.

Клієнтів вони підшукували по всій території України, а потім ставили їх на облік у одеському військкоматі. Далі цих чоловіків "списували" з військової служби. Секретаря цієї військово-лікарської комісії та її спільників затримали, вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві розкрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. Її організатором виявився голова військово-лікарської комісії Подільського ТЦК та СП.