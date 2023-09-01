Імена ухилянтів стануть відомими: Данілов назвав дату закінчення перевірки медкомісій

Тим, хто справді є непридатним, їм нема чого боятися

В Україні триває масштабна перевірка військкоматів та ВВК. Результати роботи правоохоронців щодо останньої будуть відомі вже за кілька тижнів.

Про це заявив голова РНБО Олексій Данілов. За його словами, зараз силовики встановлюють імена лікарів, які видавали "липові" довідки, та самих ухилянтів.

"Через 2-3 тижні (тобто 7-14 вересня — Ред.) ми матимемо остаточні результати перевірки", — каже Данілов.

Секретар РНБО розповів, що вже зараз відомі випадки, коли люди мали можливість виписувати собі такі документи. При цьому, зазначає він, правопорушники у 90% випадків навіть не турбувалися з вигадуванням діагнозів і ставили всім "інвалідам 1-2 групи" один і той же діагноз.

"Тим, хто справді є непридатним, їм нема чого боятися. Будуть перевірені документи. А якщо так сталося, що ви були здоровою людиною, а після 24 лютого раптово почали хворіти, то треба подивитися, що трапилося. Може вам потрібна допомога", — каже Данілов, додаючи, що "зараз немає публічного "наголосу" тому, що йдеться про громадян (є певні процедури захисту), але якщо відповідні органи доводять провину підозрюваного, то всі імена, по батькові та прізвища всіх цих лікарів будуть обов'язково відомі. Разом з прізвищами тих, хто отримав від них таку "допомогу".

Нагадаємо, раніше ми писали, що після доручення Володимира Зеленського про відправку військкомів на фронт. Третину керівного складу всіх ТЦК в Україні планують замінити на ветеранів війни.