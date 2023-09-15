Цена вопроса – 3-5 тыс. долларов: СМИ выдали список "фондов-позорников", помогающих сбежать из Украины

Почти все перечисленные организации невозможно найти в интернете

В Украине при помощи системы "Шлях" мужчины получают право свободно покидать территорию страны во время военного положения. Они получают статус водителей-волонтеров в различных фондах, хотя очень часто это просто является прикрытием для уклонистов.

Журналистам программы "Наші гроші" удалось идентифицировать имена 2 248 мужчин, которые выехали за границу по разрешениям Львовской ОВА при помощи системы "Шлях". Речь идет о мужчинах, которые так и не вернулись назад. Кроме того, расследователи установили 372 организации, причастные к их переправке.

Во время расследования журналисты нашли сотни общественных организаций и благотворительных фондов, причастных к незаконному выезду из страны мужчин призывного возраста.

По информации источника, за такую услугу в Украине на черном рынке берут от 3 до 5 тысяч долларов. Таким образом, на схеме с выездом из Украины через систему "Шлях" могли заработать десятки миллионов долларов.

"Рекордсменами" среди таких фондов стали две организации, которые зарегистрированы по одному адресу в городе Николаев Львовской области. Речь идет об организациях "Просвита" и "Театр Хлеб". Они попали в пятерку тех, кто получил больше всего разрешений через систему "Шлях". При помощи этих фондов из Украины сбежали почти 200 мужчин.

Сам антирейтинг выглядит следующим образом:

На ситуацию также обратил внимание историк Вахтанг Кипиани.

"Названия фондов, которые помогли сцыкунам мужского пола сбежать – огонь. Жаль только, что никому ничего за это не будет", — написал он.

Интересно, что в некоторых фондах доля сбежавших мужчин под видом волонтеров близка к 100%. Во многих число уклонистов стремится к половине от всех случаев с выездом из Украины.

В комментариях люди пишут, что почти все перечисленные организации невозможно найти в интернете. В целом же украинцы возмущены тем, как за деньги в Украине решают такого рода вопросы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продолжаются облавы на военкомов.