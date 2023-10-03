Хамство від поліцейських: глава МВС оригінально пояснив, хто винен у скандалах

Скарги відстежуються в мережі та в частині цих публікацій є цікавий нюанс

Останнім часом у соціальних мережах з’являється багато скарг на роботу поліції в Україні. Люди нарікають на поведінку та на хамство з боку правоохоронців. Однак частина з цих публікацій є замовною.

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів у коментарі "Українській правді". За його словами, Департамент комунікації, департамент внутрішньої безпеки, головна інспекція відстежують інформацію, яка є в Інтернеті.

"Ми бачимо, що частина людей, які це пишуть, перебувають за кордоном і часто публікації бувають замовні", — зазначив Клименко.

Також є люди, які спеціально виводять співробітників поліції на конфлікт, наприклад, на дорозі чи провокують при виконанні обов’язків. Клименко зазначає, що це робиться з метою більшого хайпу в Інтернеті. Чим більше скандалу в ролику, тим більшим він може бути переглянутим.

"З нашого боку вживаються досить жорсткі заходи. Але й наші люди мають навчитися, якщо хтось ще не навчився, підкорятися законним вимогам представників влади, зокрема поліції. Інакше лад ми в країні не втримаємо", — додав міністр.

Водночас Ігор Клименко наголосив, що на сьогодні поліція та інші правоохоронні структури утримали криміногенну ситуацію. Рівень злочинності в країні зараз нижчий, ніж до 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Дніпрі співробітник поліції застрелив чоловіка посеред вулиці під час розбирань. До цього той нападав із кулаками на правоохоронців.