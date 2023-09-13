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Суддя з Полтави, який побив колегу, довічно отримуватиме великі гроші від держави

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Суддя Василь Маліченко (перший ліворуч) Новина оновлена 13 вересня 2023, 17:00
Суддя Василь Маліченко (перший ліворуч). Фото poltava.to

У судді випливло скандальне минуле, яке не заважало йому залишатися на посаді

Суддя Полтавського апеляційного суду Василь Маліченко, який побив свого колегу та сумнівно вів справи, пішов у відставку з довічним утриманням. Щомісяця він отримуватиме від держави близько 100 тисяч гривень.

Таке рішення ухвалила Вища рада правосуддя, повідомляє "Слідство. Інфо". У відставку суддя пішов із чистим стажем 17 років.

У 2017 році Маліченко мітив на місце судді у Верховному Суді. Згідно з процедурою, його перевіряла Громадська рада доброчесності (ГРД), яка виявила факти, що позбавляють його такої можливості. Зокрема, у декларації Маліченко вказував, що не використав свого статусу для отримання вигоди. Водночас з’ясувалося, що з 2010 до 2011 року суддя жив у дорадчій кімнаті суду, де він працював.

Проживаючи протягом року на своїй роботі, суддя користувався електроенергією, водопостачанням та іншими послугами за державний кошт. Щоб розв'язати проблему з відсутністю дорадчої кімнати, Маліченко наказав ліквідувати кімнату для заарештованих та на її місці створити нову кімнату для нарад. На той момент він мав відповідні повноваження це зробити — обіймав посаду виконувача обов’язків голови суду.

Крім того, Маліченко побив свого колегу, який хотів зайти до нарадчої кімнати, яка вже стала особистим житлом судді.

"Кандидат (Василь Маличенко – ред.), за словами цього судді, підбіг до нього, почав його фізично тримати, завдав удару ногою і подряпав обличчя. При цьому суддя був у мантії та з нагрудним знаком", — сказано у звіті ГРД.

Під час співбесіди з представниками Громадської ради доброчесності суддя заявив, що на нього не скаржилися до правоохоронних органів за застосування насильства, але збрехав. Побитий колега написав заяву до поліції на Маліченка, а на місце бійки приїжджав наряд поліції.

У 2016 році суддя задекларував чотири земельні ділянки загальною площею 126 070 м.кв. Хоча у декларації за минулий рік вони не значилися. Також у 2015 році суддя не вказав у декларації квартиру 54 кв.м, яка належить за правом власності його синові.

Більше того, у звіті ГРД є уривки з листів інших людей, які розповідали про факти недоброчесності Маліченка. З них стало відомо, що суддя затягував справи щодо адміністративних правопорушень, зокрема справ щодо п’яних водіїв.

Попри все вищесказане, суддя залишився на своїй посаді, хоча до Вищого Суду його і не взяли. А 9 травня 2023 року Маліченко пішов у відставку, а суд зобов’язав державу довічно утримувати суддю та виплачувати йому щомісяця 100 тисяч гривень.

Василь Маліченко

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в українського судді знайшли нерухомість у Криму та москві. Більше того, він регулярно їздить до окупованого Криму.

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