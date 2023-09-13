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Судья из Полтавы, который избил коллегу, будет пожизненно получать большие деньги от государства

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Судья Василий Маличенко (первый слева) Новость обновлена 13 сентября 2023, 17:00
Судья Василий Маличенко (первый слева). Фото poltava.to

У судьи всплыло скандальное прошлое, которое не мешало ему оставаться на должности

Судья Полтавского апелляционного суда Василий Маличенко, который избил своего коллегу и сомнительно вел дела, ушел в отставку с пожизненным содержанием. Ежемесячно он будет получать от государства около 100 тысяч гривен.

Такое решение принял Высший совет правосудия, передает "Следствие. Инфо". В отставку судья ушел с чистым стажем 17 лет.

В 2017 году Маличенко метил на место судьи в Верховном Суде. Согласно процедуре, его проверял Общественный совет добродетели (ОСД), который выявил факты лишающие его такой возможности. В частности, в декларации Маличенко указывал, что не использовал свой статус для получения выгоды. Вместе с тем выяснилось, что с 2010 по 2011 года судья жил в совещательной комнате суда, где он работал.

Проживая на протяжении года на своей работе, судья пользовался электроэнергией, водоснабжением и другими услугами за государственный счет. Чтобы решить проблему с отсутствием совещательной комнаты, Маличенко приказал ликвидировать комнату для арестованных и на ее месте создать новую комнату для совещаний. На тот момент у него были соответствующие полномочия это сделать — занимал пост исполняющего обязанности председателя суда.

Кроме того, Маличенко избил своего коллегу, который хотел зайти в совещательную комнату, которая уже стала личным жильем судьи.

"Кандидат (Василий Маличенко – ред.), по словам этого судьи, подбежал к нему, начал его физически держать, нанес удар ногой и поцарапал лицо. При этом судья был в мантии и с нагрудным знаком", — сказано в отчете ОСД.

Во время собеседования с представителями Общественного совета добродетели судья заявил, что на него не жаловались в правоохранительные органы за применение насилия, но соврал. Избитый коллега написал заявление в полицию на Маличенко, а на место драки приезжал наряд полиции.

В 2016 году судья задекларировал четыре земельных участка общей площадью 126 070 м.кв. Хотя в декларации за прошлый год они не числились. Также в 2015 году судья не указал в декларации квартиру 54 кв.м, которая принадлежит по праву собственности его сыну.

Более того, в отчете ОСД есть отрывки из писем других людей, которые рассказывали о фактах неблагочестия Маличенко. Из них стало известно, что судья затягивал дела по административным правонарушениям, в частности, дел в отношении пьяных водителей.

Несмотря на все вышесказанное судья остался на своем посту, хотя в Высший Суд его и не взяли. А 9 мая 2023 года Маличенко ушел в отставку, а суд обязал государство пожизненно содержать судью и выплачивать ему каждый месяц 100 тысяч гривен.

Василий Маличенко

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у украинского судьи нашли недвижимость в Крыму и москве. Более того, он регулярно ездит в оккупированный Крым.

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