18 тысяч остались ничьи: судья Тандыр не смог всучить деньги вдове убитого им нацгвардейца

Суд оставил Тандыра под стражей до 9 сентября

Адвокат супруги погибшего на блокпосту нацгвардейца Вадима Бондаренко принес на заседание Печерского районного суда деньги, которые ей могли передать от судьи Алексея Тандыра. Судья является подозреваемым в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Киеве 26 мая.

Как сообщает "Суспільне", сторона защиты отказывается брать деньги. После отказа адвокат оставил их на столе.

Напомним, что 18 августа суд рассматривал вопрос о продлении меры пресечения судье и оставил его в СИЗО до 9 сентября. Сам подозреваемый просил отправить его под домашний арест.

Изначально о попытке передачи денег пострадавшей стороне сообщила супруга погибшего военного Анна Бондаренко. На ее карточный счет поступали анонимные переводы денег. Судя по всему, средства переводили представители Тандыра. Всего было четыре транша на общую сумму в 18 тысяч гривен.

По словам женщины, она хочет попросить у адвокатов судьи квитанции о пересчете денег, чтобы вернуть их во время следующего судебного заседания.

Ранее "Телеграф" писал о том, что после совершения смертельного ДТП Тандыр отказался от прохождения теста, а его биологические образцы пришлось брать принудительно.