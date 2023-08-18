18 тисяч залишилися нічиїми: суддя Тандир не зміг всунути гроші вдові вбитого ним нацгвардійця

Суд залишив Тандира під вартою до 9 вересня

Адвокат дружини загиблого на блокпосту нацгвардійця Вадима Бондаренка приніс на засідання Печерського районного суду гроші, які їй могли передати від судді Олексія Тандира. Суддя є підозрюваним у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння у Києві 26 травня.

Як повідомляє "Суспільне", сторона захисту відмовляється брати гроші. Після відмови адвокат залишив 18 тисяч гривень на столі.

Нагадаємо, що 18 серпня суд розглядав питання про продовження запобіжного заходу судді і залишив його в СІЗО до 9 вересня. Сам підозрюваний просив відправити його під домашній арешт.

Спочатку про спробу передачі грошей постраждалій стороні повідомила дружина загиблого військового Ганна Бондаренко. На її картковий рахунок надходили анонімні перекази грошей. Зважаючи на все, кошти переводили представники Тандира. Загалом було чотири транші на загальну суму 18 тисяч гривень.

За словами жінки, вона хоче попросити у адвокатів судді квитанції про перерахунок грошей, щоби повернути їх під час наступного судового засідання.

Раніше "Телеграф" писав про те, що після скоєння смертельної ДТП Тандир відмовився від проходження тесту, а його біологічні зразки довелося брати примусово.