Решения Европейского суда по правам человека Украина обязана выполнять. И контролирует этот процесс Совет Европы, перед которым ежегодно Министерство юстиции отчитывается в соответствующей форме. Вместе с тем, на практике решения ЕСПЧ часто остаются не имплементированными Украиной, особенно в части исполнения их судебной горькой власти.

Так, за весь 2022 год ЕСПЧ вынес 145 решений по делам истцов против Украины. Какое же количество из них было полностью выполнено, Минюст не информирует, комментируя лишь "прогресс в исполнении" отдельных решений суда.

"Проблема невыполнения или задержки исполнения решений национальных судов в Украине и отсутствие эффективных национальных средств правовой защиты в связи с этой проблемой является одной из наиболее серьезных проблем, которую неоднократно констатировал Европейский суд по правам человека и остается нерешенной в течение длительного времени", — констатирует на этот счет Офис Совета Европы в Украине.

Реальные причины, по которым, в частности, судьи в Украине игнорируют практику ЕСПЧ и не выполняют решения европейского суда в том, что национальная судейская система до сих пор так и не смогла очиститься от недобросовестных ее представителей. И последний констатируют в Офисе президента Украины.

Так, во время совещания с участием руководства Верховного Суда, председателей апелляционных судов, председателей ВРП, ВККС и Совета судей Украины, которое состоялось 28 июля, заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов заявил, что органам судебной ветви власти пора прийти в себя, осознать проблемы и начать работать над их решением, не дожидаясь напоминания от общества и не побуждая его создавать запрос на дальнейшие реформы по очищению.

"Надо понимать, что судебную систему по большому счету спасать никто не будет. Если система не станет самоочищаться, то будут очередные и очередные этапы судебной реформы, на которых будут настаивать международные партнеры, и которые никогда не завершатся", — подчеркивал Смирнов.

Практика выполнения решений ЕСПЧ в Украине довольно печальна уже несколько лет. Как свидетельствуют данные управления координации выполнения решений Европейского суда по правам человека и информирования Комитета министров Совета Европы Секретариата Уполномоченного по делам ЕСПЧ, еще до начала войны Украина не выполнила более трети решений ЕСПЧ.

После начала полномасштабного вторжения очевидно, что проблема лишь обостряется. Красноречиво об этом свидетельствует один из последних публичных примеров невыполнения решения ЕСПЧ украинскими судьями, в частности Пирятинского райсуда Полтавской области, Шевченковского районного суда г. Львов и Апелляционного суда г. Львов.

Речь идет о деле "Комар и другие против Украины" (Case of Komar and others v. Ukraine), в котором заявители доказали безосновательность принятия по ним решений о содержании под стражей и решений о продолжении действия такой меры пресечения.

Производство по данному делу ЕСПЧ было открыто в том числе по заявлению Гаврилюка Д. (заявление №28025/22) обвиняемого по делу №450/1357/17, находящегося в производстве Шевченковского районного суда г. Львова. Другим заявителем стало заключение лица по решению Пирятинского райсуда Полтавской области от 31 мая 2023 года.

ЕСПЧ в своем решении по этому делу констатировал нарушение ст. 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и нарушении п.5 ст. 3 Конвенции о чрезмерном досудебном содержании под стражей.

Кроме того, ЕСПЧ пришел к выводу, что судьи Шевченковского районного суда Львова, Пирятинского райсуда и Львовского апелляционного при вынесении решений об арестах допустили еще и такие нарушения:

использование предположений в связи с отсутствием каких-либо обоснованных оснований по поводу рисков бегства или препятствования правосудию.

не рассмотрение возможностей применения других мер предосторожности.

непредоставление оценки состояния здоровья заявителя и рисков жизни и здоровья заявителя во время содержания последнего под стражей (невозможность предоставления надлежащего лечения во время содержания под стражей)

непредоставление оценки личного положения заявителя для уменьшения риска совершения повторного правонарушения, сговора или бегства.

наведение и повторение судами при рассмотрении дела оснований, которые со временем стали ненадлежащими.

В настоящее время известно, что указанные нарушения по делу одного из заявителей допустили такие судьи Шевченковского районного суда г. Львова, как Луцив-Шумская Н.Л., Свиридовой В.В. и непосредственно Председатель Шевченковского райсуда г. Львова Белинской Г.Б.

Теперь же описанные выше нарушения во исполнение решения ЕСПЧ по делу "Комар и др. против Украины" должны быть устранены путем постановки новых решений теми же судьями или их коллегами. Кроме того, указанным решением ЕСПЧ украинские судьи теперь должны руководствоваться и при рассмотрении аналогичных вопросов о применении мер пресечения и по другим делам.

Одним из инструментов действенной борьбы с таким явлением, как невыполнение решений ЕСПЧ со стороны украинских судей, может стать работа Общественный совет добродетели, формирование которого продолжается и должно быть завершено до начала сентября.

Осуществляя мониторинг и анализ деятельности тех или иных судей на предмет соблюдения ими принципов добродетели, ГРД будет учитывать и факты игнорирования с их стороны решений ЕСПЧ. Зафиксированные же соответствующие факты будут ложиться в основание увольнения судей с занимаемых должностей.

Таким образом, очевидно, что появится реальная возможность действительно очищать судейскую систему Украины от представителей, пренебрегающих европейскими ценностями и стоящих препятствием на пути к успешной евроинтеграции нашего государства.