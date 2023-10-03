Хамство от полицейских: глава МВД оригинально объяснил, кто виноват в скандалах

Жалобы отслеживаются в сети и в части из этих публикаций есть интересный нюанс

В последнее время в социальных сетях появляется много жалоб на работу полиции в Украине. Люди сетуют на поведение и на хамство со стороны правоохранителей. Однако часть из этих публикаций является заказной.

Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал в комментарии "Украинской правде". По его словам, Департамент коммуникации, департамент внутренней безопасности, главная инспекция отслеживают информацию, которая есть в интернете.

"Мы видим, что часть людей, которые это пишут, находятся за границей и часто публикации бывают заказные", — отметил Клименко.

Также есть люди, которые специально выводят сотрудников полиции на конфликт, к примеру, на дороге или провоцируют при исполнении обязанностей. Клименко отмечает, что это делается с целью большего хайпа в интернете. Чем больше скандала в ролике, тем более просматриваемым он может быть.

"С нашей стороны принимаются достаточно жесткие меры. Но и наши люди должны научиться, если кто-то еще не научился, подчиняться законным требованиям представителей власти, в том числе полиции. Иначе порядок мы в стране не удержим", — добавил министр.

В то же время Игорь Клименко подчеркнул, что на сегодняшний день полиция и другие правоохранительные структуры удержали криминогенную ситуацию. Уровень преступности в стране сейчас ниже, чем до 24 февраля 2022.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепре сотрудник полиции застрелил мужчину посреди улицы во время разборок. До этого тот нападал с кулаками на правоохранителей.