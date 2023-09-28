"Потушил свет "Динамо": бывший электрик выбил украинский гранд из Кубка (видео)

Автор победного гола в ворота Бело-синих ранее работал электриком

Защитник "Оболони" Сергей Суханов забил победный гол в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Динамо" (1:0). Футболист ранее работал электриком.

Тренер "Полесья" Владимир Кныш в комментарии Tribuna.com рассказал, как взял футболиста из Ахтырки в местный ФК "Нефтяник-Укрнефть". Суханов в то время работал электриком в "Укрнафте".

Кныш отметил, что Суханов оказался в клубе из-за проблем с финансированием. Футболист прошел на просмотр, показал качественную скорость, хороший удар, самоотдачу и закрепился в команде Первой лиги. Примечательно, что Суханову пригодились навыки электрика и в карьере футболиста. Он часто выручал команду, если пропадал свет.

"А все приколы с электричеством, если что-то пропадало у нас в гостинице или где – ничего страшного. "Сеня!" – и Серега идет что-то чинить. Так что все это правда. Знаете, всегда что-то со светом происходит, так он нас всегда выручал", — рассказал Кныш.

Видео гола Суханова в ворота Динамо

Видеообзор матча "Оболонь" — "Динамо"

Ранее сообщалось, что "Оболонь" со скандалом проиграла "Динамо" (2:4) в матче 2-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). На данный момент "Пивовары" идут на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины.