"Загасив світло "Динамо": колишній електрик вибив український гранд із Кубка (відео)

Автор переможного гола у ворота Біло-Синіх раніше працював електриком

Захисник "Оболоні" Сергій Суханов забив переможний гол у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти "Динамо" (1:0). Футболіст раніше працював електриком.

Тренер "Полісся" Володимир Книш у коментарі Tribuna.com розповів, як взяв футболіста з Охтирки у місцевий ФК "Нафтовик-Укрнафта". Суханов на той час працював електриком в "Укрнафті".

Книш зазначив, що Суханов опинився у клубі через проблеми з фінансуванням. Футболіст пройшов на перегляд, показав якісну швидкість, гарний удар, самовіддачу та закріпився у команді Першої ліги. Примітно, що Суханову стали у пригоді навички електрика і в кар’єрі футболіста. Він часто виручав команду, якщо пропадало світло.

"А всі приколи з електрикою, якщо щось пропадало у нас у готелі або де – нічого страшного. "Сеня!" – і Серьога йде щось лагодити. Так все це правда. Знаєте, завжди щось зі світлом відбувається, то він нас завжди виручав", — розповів Книш.

Відео голу Суханова у ворота Динамо

Відеоогляд матчу "Оболонь" — "Динамо"

Раніше повідомлялося, що "Оболонь" зі скандалом програла "Динамо" (2:4) у матчі 2-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ). На цей час "Пивовари" йдуть на 13-му місці у турнірній таблиці чемпіонату України.