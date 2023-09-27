"Динамо" зганьбилося у Кубку України (відео)

Український гранд вилетів на ранній стадії турніру

У середу, 27 вересня, київське "Динамо" у столичному дербі примудрилося програти "Оболоні" у рамках матчу 1/8 фіналу Кубка України сезону 2023/24. Напередодні Біло-Сині завершили єврокубковий сезон, не зумівши подолати кваліфікацію Ліги конференцій.

Зустріч, що проходила у Києві на "Оболоні-Арені", завершилася мінімальною перемогою "Пивоварів" з рахунком 1:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Єдиний гол у поєдинку записав на свій рахунок Сергій Суханов. Захисник на 57-й хвилині зустрічі ударом із середньої дистанції прошив воротаря Біло-Синіх Руслана Нещерета. Додамо, що "Динамо" розпочинало свій шлях у Кубку України з цього матчу, а ось "Оболонь" до цього перемогла на виїзді друголіговий ПФК "Звягель" (1:0).

Повне відео матчу "Оболонь" — "Динамо":

Відеоогляд матчу "Оболонь" — "Динамо":

Нагадаємо, "Динамо", попри невдачі в єврокубках та Кубку країни, досить непогано грає у чемпіонаті України. Столичний клуб на цей час відстає від "Шахтаря" на 6 очок, маючи три гри в запасі. В останньому матчі Української прем’єр-ліги (УПЛ) динамівці обіграли ЛНЗ (Черкаси) — 4:2.

Раніше повідомлялося, що легендарний ексфутболіст "Динамо" Артем Мілевський опинився у лікарні.