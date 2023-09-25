"Стан дуже важкий": Мілевський лежить у лікарні (відео)

Скандальний екснападник збірної України погодився прийняти допомогу небайдужих

Колишній півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв розповів про справи його колишнього колеги Артема Мілевського, який не хотів їхати до лікарні.

Відповідну заяву Алієв опублікував у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Алієв зазначив, що "Міля" таки погодився лягти до лікарні, де перебуває вже 5 днів. За словами Олександра, стан Артема тяжкий, проте він перебуває під постійним контролем лікарів. Крім того, Алієв наголосив, що всі витрати на лікування "Мілі" взяв на себе президент "Динамо" Ігор Суркіс.

"Усім привіт. Хочу прояснити ситуацію за Артемом Мілевським. Слава богу, вдалося його покласти до лікарні. Він уже протягом 5 днів там. Стан, звичайно, дуже важкий. Але нічого, лікарі борються.

Хочу висловити велику подяку київському "Динамо" і, звісно, Ігореві Михайловичу Суркісу. Усі витрати він узяв на себе. Яка буде ситуація — я вам повідомлятиму. Я до нього їжджу і відвідую його у лікарні постійно”, — сказав Алієв.

Нагадаємо, в середині вересня Мілевський опублікував у соцмережах фото, яке сполохало мережу. Річ у тому, що "Міля" на знімку виглядав не найкращим чином. У мережі підозрювали, що колишній футболіст має великі проблеми з алкоголем. Зазначимо, про проблеми Мілевського ще влітку говорив ексгравець та колишній тренер "Динамо" Олександр Хацкевич.