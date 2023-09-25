"Состояние очень тяжелое": Милевский лежит в больнице (видео)

Скандальный экс-нападающий сборной Украины согласился принять помощь неравнодушных

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о делах его бывшего коллеги Артема Милевского, который не хотел ехать в больницу.

Соответствующее заявление Алиев опубликовал в сторис на своей странице в Instagram. Алиев отметил, что "Миля" все-таки согласился лечь в больницу, где находится уже 5 дней. По словам Александра, состояние Артема тяжелое, однако он находится под постоянным контролем врачей. Кроме того, Алиев подчеркнул, что все расходы на лечение "Мили" взял на себя президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Всем привет. Хочу прояснить ситуацию по Теме Милевскому. Слава богу, удалось его положить в больницу. Он уже на протяжении 5 дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются.

Хочу выразить большую благодарность киевскому "Динамо" и, конечно, Игорю Михайловичу Суркису. Все расходы он взял на себя. Какая будет ситуация — я буду вам сообщать. Я к нему езжу и посещаю его в больнице постоянно", — сказал Алиев.

Напомним, в середине сентября Милевский опубликовал в соцсетях фото, которое переполошило сеть. Дело в том, что "Миля" на снимке выглядел не лучшим образом. В сети подозревали, что у бывшего футболиста большие проблемы с алкоголем. Отметим, о проблемах Милевского еще летом говорил экс-игрок и бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич.